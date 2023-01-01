WebCatalog

اختر خطة تسعير WebCatalog.

Basic

مجانًا

مجانًا إلى الأبد

البدء

لا حاجة لبطاقة الائتمان

  • حتى 5 من التطبيقات والألعاب
  • حتى 2 من المجموعات
  • حتى 2 من المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل تطبيق
  • حتى 2 من المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل مجموعة
  • دعم عبر المنصات
  • تطبيقات مخصَّصة
  • تكامل شريط القائمة (أدوات المهام)

Proالمقترحة

$4

USD

الضرائب غير متضمنة

في الشهر، دفع سنوي • مستخدم واحد

يمكنك الإلغاء في أي وقت

كل شيء في WebCatalog Basic، بالإضافة إلى:

  • تطبيقات وألعاب غير محدودة
  • مجموعات غير محدودة
  • مجموعات فرعية غير محدودة
  • النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
  • قفل التطبيقات
  • أولوية في الدعم

مقارنة الميزات

Basic

كل ما تحتاجه للبدء.

أبرز النقاط

التطبيقات والألعاب
حتى 5
المجموعات
حتى 2
المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل تطبيق
حتى 2
المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل مجموعة
حتى 2
الأجهزة
غير محدودة
دعم عبر المنصات
macOS, Windows, Linux
تطبيقات مخصَّصة
نعم
تكامل شريط القائمة (أدوات المهام)
نعم
مانع الإعلانات وأدوات التتبع
لا
قفل التطبيقات
لا
النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
لا
أولوية في الدعم
لا

Lifetime

خطة الدفع لمرة واحدة للاستخدام إلى الأبد.

أبرز النقاط

التطبيقات والألعاب
غير محدودة
المجموعات
غير محدودة
المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل تطبيق
غير محدودة
المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل مجموعة
غير محدودة
الأجهزة
غير محدودة
دعم عبر المنصات
macOS, Windows, Linux
تطبيقات مخصَّصة
نعم
تكامل شريط القائمة (أدوات المهام)
نعم
مانع الإعلانات وأدوات التتبع
نعم
قفل التطبيقات
نعم
النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
لا
أولوية في الدعم
لا

Pro

حقِّق أقصى استفادة من WebCatalog.

أبرز النقاط

التطبيقات والألعاب
غير محدودة
المجموعات
غير محدودة
المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل تطبيق
غير محدودة
المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل مجموعة
غير محدودة
الأجهزة
غير محدودة
دعم عبر المنصات
macOS, Windows, Linux
تطبيقات مخصَّصة
نعم
تكامل شريط القائمة (أدوات المهام)
نعم
مانع الإعلانات وأدوات التتبع
نعم
قفل التطبيقات
نعم
النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
نعم
أولوية في الدعم
نعم

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

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