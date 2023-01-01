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|Feature
|Basic tier
|Lifetime tier
|Pro tier
|التطبيقات والألعاب
|حتى 5
|غير محدودة
|غير محدودة
|المجموعات
|حتى 2
|غير محدودة
|غير محدودة
|المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل تطبيق
|حتى 2
|غير محدودة
|غير محدودة
|المجموعات الفرعية (الحسابات) لكل مجموعة
|حتى 2
|غير محدودة
|غير محدودة
|الأجهزة
|غير محدودة
|غير محدودة
|غير محدودة
|دعم عبر المنصات
|macOS, Windows, Linux
|macOS, Windows, Linux
|macOS, Windows, Linux
|تطبيقات مخصَّصة
|Yes
|Yes
|Yes
|تكامل شريط القائمة (أدوات المهام)
|Yes
|Yes
|Yes
|مانع الإعلانات وأدوات التتبع
|No
|Yes
|Yes
|قفل التطبيقات
|No
|Yes
|Yes
|النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
|No
|No
|Yes
|أولوية في الدعم
|No
|No
|Yes
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