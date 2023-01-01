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NowThis

NowThis

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استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NowThis على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أحدث أخبار الفيديو والتقارير الاستقصائية والمقابلات والمسلسلات الأصلية من NowThis. NowThis هي العلامة التجارية الأولى لأخبار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

الموقع الإلكتروني: nowthisnews.com

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