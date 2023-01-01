WebCatalog + المجموعات
إدارة عدة حسابات وتطبيقات وتنظيمها باستخدام "المجموعات"
تسجيل الدخول المتعدد الحسابات
توفر "المجموعات" الدعم لمجموعة واسعة من خدمات الويب التجارية والشخصية.
مع القدرة على إضافة كل خدمة عدة مرات في مجموعة واحدة، فإن "المجموعة" هي الأداة المثالية لإدارة حساباتك التجارية والشخصية المتعددة في الوقت نفسه. على سبيل المثال، يمكنك استخدام خمسة حسابات Gmail أو Slack مختلفة في وقتٍ واحد ضمن مجموعة واحدة.
المرونة
هل ترهقك كثرة علامات التبويب؟ تعمل كل مجموعة كمتصفح ويب ذكي يسمح لك بتشغيل عدة تطبيقات ويب وتنظيمها في موقع واحد والتبديل بسهولة بينها باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح. وهذا يجعل سير العمل لديك أكثر بساطة والعثور على ما تحتاجه أكثر سهولة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعيين أي مجموعة كبرنامج العميل الافتراضي لبريدك الإلكتروني أو تطبيق التقويم، كما يمكنها العمل مع خدمات البريد الإلكتروني والتقويم الشائعة مثل Gmail وGoogle Calendar وOutlook وFastmail وغيرها الكثير.
حماية الخصوصية
باستخدام "المجموعات"، ستتمكن من حماية حساباتك وقفلها باستخدام كلمة مرور أو Touch ID. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المجموعات على تشغيل كلٍ من خدماتك وحساباتك في بيئة مفتوحة بشكلٍ افتراضي، وتوفر الحماية من أدوات التتبع عبر المواقع.
تخصيص
تمنحك المجموعات القدرة على تخصيص كل شيء، بما في ذلك الأيقونات والألوان، وجدولة الإشعارات، ومنع الإعلانات وأدوات التتبع، والمظهر الداكن، وغير ذلك الكثير.