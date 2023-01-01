المرونة

هل ترهقك كثرة علامات التبويب؟ تعمل كل مجموعة كمتصفح ويب ذكي يسمح لك بتشغيل عدة تطبيقات ويب وتنظيمها في موقع واحد والتبديل بسهولة بينها باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح. وهذا يجعل سير العمل لديك أكثر بساطة والعثور على ما تحتاجه أكثر سهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعيين أي مجموعة كبرنامج العميل الافتراضي لبريدك الإلكتروني أو تطبيق التقويم، كما يمكنها العمل مع خدمات البريد الإلكتروني والتقويم الشائعة مثل Gmail وGoogle Calendar وOutlook وFastmail وغيرها الكثير.