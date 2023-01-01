WebCatalog
Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أخبار التكنولوجيا، أحدث أخبار التكنولوجيا يوميًا، ومراجعات أفضل الأدوات التقنية الجديدة والتي تشمل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وألعاب الفيديو. نظرًا لكوننا موقعًا لأخبار التكنولوجيا، فإننا نغطي أحدث أخبار التكنولوجيا يوميًا عبر الإنترنت من الهند وحول العالم، والمراجعات والتحديثات المتعلقة بالتكنولوجيا اليوم من شركات مثل google وapple وsamsung وغيرها وأيضًا الهواتف المحمولة الجديدة والقادمة والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وألعاب الفيديو.

الموقع الإلكتروني: gadgets360.com

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