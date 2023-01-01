WebCatalog

Engadget

Engadget

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: engadget.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Engadget على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابحث عن آخر أخبار التكنولوجيا ومراجعات المنتجات التقنية من قبل الخبراء. تعرف على أحدث الأدوات ومنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية للترفيه والألعاب ونمط الحياة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: engadget.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Engadget. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Gizmodo Australia

Gizmodo Australia

gizmodo.com.au

Trusted Reviews

Trusted Reviews

trustedreviews.com

Ruetir

Ruetir

ruetir.com

TechRadar

TechRadar

techradar.com

Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

TurboFuture

TurboFuture

turbofuture.com

Wccftech

Wccftech

wccftech.com

News18

News18

news18.com

The Australian

The Australian

theaustralian.com.au

EDMTunes

EDMTunes

edmtunes.com

The Sydney Morning Herald

The Sydney Morning Herald

smh.com.au

Pocket-lint

Pocket-lint

pocket-lint.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية