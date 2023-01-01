WebCatalog
Samsung

Samsung

samsung.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Samsung على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف أحدث تقنيات الأجهزة الإلكترونية والذكية مع سامسونج. ابحث عن الشيء الكبير التالي من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون والمزيد.

الموقع الإلكتروني: samsung.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Samsung. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HONOR

HONOR

hihonor.com

Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

Laptop Mag

Laptop Mag

laptopmag.com

MobileSyrup

MobileSyrup

mobilesyrup.com

TechHive

TechHive

techhive.com

Spotify for Podcasters

Spotify for Podcasters

podcasters.spotify.com

John Lewis & Partners

John Lewis & Partners

johnlewis.com

Scalefusion

Scalefusion

scalefusion.com

Maestro

Maestro

maestrocr.com

bidorbuy

bidorbuy

bidorbuy.co.za

Motors.co.uk

Motors.co.uk

motors.co.uk

Dell

Dell

dell.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية