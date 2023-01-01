WebCatalog Desktop لجهاز Mac
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
أجرِ تحسينات على سير العمل باستخدام تطبيقات سطح المكتب والحاويات
قُل وداعًا للإزعاج الذي يصيبك من التنقل بين علامات التبويب المتعددة في المتصفح! مع WebCatalog Desktop، يمكنك تحويل تطبيقات الويب المفضَّلة لديك بسهولة إلى تطبيقات سطح مكتب مبسَّطة ومركَّزة تساعدك على تحسين سير العمل لديك وتعزيز إنتاجيتك. استمتع بتجربة سلسة خالية من التشتيت تتيح لك التركيز على الأمور الأكثر أهمية.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك WebCatalog Desktop إدارة عدة حسابات وتطبيقات وتجميعها باستخدام الحاويات؛ حتى تتمكن من البقاء مسجلًا الدخول إلى كل شيء دون تبديل المتصفحات.
حماية الخصوصية
قم بتشغيل المواقع في بيئات معزولة والحصول على الحماية من أدوات التتبع عبر المواقع الإلكترونية.
تسجيل الدخول إلى عدة حسابات
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الحاويات
إدارة عدة حسابات وتطبيقات وتنظيمها باستخدام الحاويات
النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
مزامنة التطبيقات والألعاب والحاويات والإعدادات عبر جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك.
تطبيقات شريط القائمة (أدوات المهام)
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
تكامل النظام
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
قفل التطبيقات
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
مانع الإعلانات وأدوات التتبع
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
تطبيقات مخصَّصة
استكشف آلاف التطبيقات في فهرسنا أو أنشئ تطبيقات مخصَّصة من أي مواقع إلكترونية.