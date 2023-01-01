WebCatalog Desktop لجهاز Windows

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متوفر أيضًا على macOS و Linux

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

أجرِ تحسينات على سير العمل باستخدام تطبيقات سطح المكتب والحاويات

قُل وداعًا للإزعاج الذي يصيبك من التنقل بين علامات التبويب المتعددة في المتصفح! مع WebCatalog Desktop، يمكنك تحويل تطبيقات الويب المفضَّلة لديك بسهولة إلى تطبيقات سطح مكتب مبسَّطة ومركَّزة تساعدك على تحسين سير العمل لديك وتعزيز إنتاجيتك. استمتع بتجربة سلسة خالية من التشتيت تتيح لك التركيز على الأمور الأكثر أهمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك WebCatalog Desktop إدارة عدة حسابات وتطبيقات وتجميعها باستخدام الحاويات؛ حتى تتمكن من البقاء مسجلًا الدخول إلى كل شيء دون تبديل المتصفحات.

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