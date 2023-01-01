قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Discord عبارة عن تطبيق أمريكي مجاني خاص للمراسلة الفورية وتطبيق VoIP ومنصة توزيع رقمية مصممة لإنشاء مجتمعات تتراوح من اللاعبين إلى التعليم والشركات. يتخصص Discord في التواصل النصي والصورة والفيديو والصوت بين المستخدمين في قناة الدردشة. يعمل Discord على أنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid وiOS وLinux وفي متصفحات الويب. اعتبارًا من 21 يوليو 2019، هناك أكثر من 250 مليون مستخدم للبرنامج.

الموقع الإلكتروني: discord.com

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