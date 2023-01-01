Instagram (يُختصر عادةً إلى IG أو Insta) هي خدمة شبكات اجتماعية أمريكية لمشاركة الصور والفيديو مملوكة لشركة Facebook، أنشأها Kevin Systrom وMike Krieger وتم إطلاقها في الأصل على iOS في أكتوبر 2010. تم إصدار إصدار Android في أبريل 2012، تلاها إصدار واجهة سطح مكتب محدودة الميزات في نوفمبر 2012، وتطبيق Fire OS في يونيو 2014، وتطبيق لنظام التشغيل Windows 10 في أكتوبر 2016. يتيح التطبيق للمستخدمين تحميل الوسائط التي يمكن تحريرها باستخدام المرشحات وتنظيمها بواسطة علامات التصنيف والعلامات الجغرافية. يمكن مشاركة المنشورات بشكل عام أو مع المتابعين المعتمدين مسبقًا. يمكن للمستخدمين تصفح محتوى المستخدمين الآخرين حسب العلامات والمواقع وعرض المحتوى الشائع. يمكن للمستخدمين الإعجاب بالصور ومتابعة المستخدمين الآخرين لإضافة المحتوى الخاص بهم إلى الخلاصة. تميز Instagram في الأصل بالسماح فقط بتأطير المحتوى بنسبة عرض إلى ارتفاع مربعة (1:1) مع 640 بكسل لتتناسب مع عرض شاشة iPhone في ذلك الوقت. وفي عام 2015، تم تخفيف هذه القيود بزيادة الدقة إلى 1080 بكسل. أضافت الخدمة أيضًا ميزات المراسلة، والقدرة على تضمين صور أو مقاطع فيديو متعددة في منشور واحد، وميزة القصص - على غرار منافسها الرئيسي Snapchat - والتي تتيح للمستخدمين نشر الصور ومقاطع الفيديو في موجز تسلسلي، مع إمكانية الوصول إلى كل مشاركة عن طريق الآخرين لمدة 24 ساعة لكل منهما. اعتبارًا من يناير 2019، تم استخدام ميزة القصص من قبل 500 مليون مستخدم يوميًا. بعد إطلاقها في عام 2010، اكتسب Instagram شعبية سريعة، مع مليون مستخدم مسجل في شهرين، و10 ملايين في عام، و1 مليار اعتبارًا من مايو 2019. في أبريل 2012، استحوذت شركة فيسبوك على الخدمة مقابل ما يقرب من مليار دولار أمريكي نقدًا وأسهمًا. اعتبارًا من أكتوبر 2015، تم تحميل أكثر من 40 مليار صورة. على الرغم من الإشادة به لتأثيره، إلا أن إنستغرام كان موضوعًا للانتقادات، وعلى الأخص بسبب تغييرات السياسة والواجهة، وادعاءات الرقابة، والمحتوى غير القانوني أو غير المناسب الذي تم تحميله من قبل المستخدمين. اعتبارًا من يوليو 2020، الشخص الأكثر متابعة هو لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو مع أكثر من 233 مليون متابع. اعتبارًا من 14 يناير 2019، كانت الصورة الأكثر إعجابًا على Instagram هي صورة بيضة، تم نشرها بواسطة الحساب @world_record_egg، والتي تم إنشاؤها لغرض وحيد وهو تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 18 مليون إعجاب لمنشور كايلي جينر. تحتوي الصورة حاليًا على أكثر من 54 مليون إعجاب. أصبح Instagram رابع أكثر تطبيقات الهاتف المحمول تنزيلًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الموقع الإلكتروني: instagram.com

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