Quora هو موقع أمريكي للأسئلة والأجوبة حيث يتم طرح الأسئلة والإجابة عليها ومتابعتها وتحريرها من قبل مستخدمي الإنترنت، إما بشكل واقعي أو في شكل آراء. يقع مقر مالكها، Quora Inc.، في ماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تأسست الشركة في يونيو 2009، وأصبح الموقع متاحًا للجمهور لأول مرة في 21 يونيو 2010. يمكن للمستخدمين التعاون من خلال تحرير الأسئلة واقتراح تعديلات على الإجابات التي قدمها مستخدمون آخرون. تمت زيارة الموقع من قبل 300 مليون شخص فريد شهريًا.

الموقع الإلكتروني: quora.com

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