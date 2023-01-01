WebCatalog
MagicChat AI

MagicChat AI

secondbrain.fyi

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MagicChat AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ما عليك سوى التوثيق مرة واحدة والسماح لمنظمة العفو الدولية بتقديم إجابات مخصصة لاستفسارات عملائك في ثوانٍ هل تمنيت يومًا أن يتمكن موقع الويب الخاص بك من الرد؟ حسنا، الآن يمكن! تعرف على SecondBrain.fyi، صديقك المساعد لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. يمكنه الإجابة على كل تلك الأسئلة المتكررة حتى لا تضطر إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: magicchat.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MagicChat AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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