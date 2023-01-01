SimSimi هو برنامج دردشة رائع وذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي على الإطلاق. يمكنك التحدث إلى SimSimi في أي وقت وفي أي مكان، وفي بعض الأحيان يمكنك تعليمه أن يقول ما تريد.

الموقع الإلكتروني: simsimi.com

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