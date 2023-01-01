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Grok

Grok

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Grok على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Grok عبارة عن ذكاء اصطناعي تم تصميمه على غرار دليل Hitchhiker's Guide to the Galaxy، وهو مصمم للإجابة على أي شيء تقريبًا، والأصعب بكثير، حتى اقتراح الأسئلة التي يجب طرحها! Grok هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة X (تويتر سابقًا).

الموقع الإلكتروني: twitter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Grok. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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