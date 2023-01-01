قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Grok عبارة عن ذكاء اصطناعي تم تصميمه على غرار دليل Hitchhiker's Guide to the Galaxy، وهو مصمم للإجابة على أي شيء تقريبًا، والأصعب بكثير، حتى اقتراح الأسئلة التي يجب طرحها! Grok هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة X (تويتر سابقًا).

الموقع الإلكتروني: twitter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Grok. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.