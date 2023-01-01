WebCatalog
Humata

Humata

app.humata.ai

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Humata على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Humata يشبه GPT لملفاتك. اسأل الذكاء الاصطناعي عن أي شيء يتعلق ببياناتك. اطرح أسئلة حول بياناتك واحصل على إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الفور. تعلم البيانات القيمة وتلخيصها وتجميعها واستخراجها من ملفاتك بشكل أسرع 100 مرة.

الموقع الإلكتروني: humata.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Humata. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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