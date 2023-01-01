X PRO، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، هو تطبيق لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (Twitter سابقًا). كان TweetDeck في الأصل تطبيقًا مستقلاً، ثم استحوذت عليه شركة Twitter Inc. وتم دمجه في واجهة Twitter. وهو مشابه لتطبيق "Dashboard App" الخاص بتويتر والذي تم إيقافه في عام 2016. مثل تطبيقات تويتر الأخرى، فإنه يتفاعل مع Twitter API للسماح للمستخدمين بإرسال واستقبال التغريدات وعرض الملفات الشخصية. كان تطبيق تويتر الأكثر شعبية بحصة سوقية تبلغ 23% اعتبارًا من يونيو 2010، بعد موقع تويتر الرسمي فقط بحصة 45.7% لنشر تحديثات الحالة الجديدة. ويمكن استخدامه كتطبيق ويب أو تطبيق MacOS أو تطبيق Chrome.

الموقع الإلكتروني: tweetdeck.twitter.com

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