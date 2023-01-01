عزيزي FutureMe... هل تمنيت يومًا أن تتمكن من كتابة رسالة إلى نفسك في المستقبل؟ الآن انت تستطيع! تحقق من تقدمك نحو أهداف الحياة الكبيرة هذه بعد عام من الآن. أرسل لنفسك خطابًا حماسيًا رائعًا... خلال سنة أو 5 أو 10 سنوات. أو ذكّر نفسك من أين أتيت، ومدى أهمية تلك الجذور، في عيد ميلادك القادم. يتيح لك تطبيق FutureMe كتابة الرسائل وجدولتها وإرسالها إلى نفسك وأصدقائك وأفراد عائلتك في المستقبل - وتأكد من تسليمها في الوقت المحدد أيضًا!

الموقع الإلكتروني: futureme.org

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