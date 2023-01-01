WebCatalog
FutureMe

FutureMe

futureme.org

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FutureMe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عزيزي FutureMe... هل تمنيت يومًا أن تتمكن من كتابة رسالة إلى نفسك في المستقبل؟ الآن انت تستطيع! تحقق من تقدمك نحو أهداف الحياة الكبيرة هذه بعد عام من الآن. أرسل لنفسك خطابًا حماسيًا رائعًا... خلال سنة أو 5 أو 10 سنوات. أو ذكّر نفسك من أين أتيت، ومدى أهمية تلك الجذور، في عيد ميلادك القادم. يتيح لك تطبيق FutureMe كتابة الرسائل وجدولتها وإرسالها إلى نفسك وأصدقائك وأفراد عائلتك في المستقبل - وتأكد من تسليمها في الوقت المحدد أيضًا!

الموقع الإلكتروني: futureme.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FutureMe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Upwork Cover Letter

Upwork Cover Letter

upworkcoverletter.com

MagicChat AI

MagicChat AI

secondbrain.fyi

TimeWobble

TimeWobble

timewobble.com

SLOWLY

SLOWLY

web.slowly.app

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Trillian

Trillian

trillian.im

Paperpal

Paperpal

edit.paperpal.com

Wishup

Wishup

app.wishup.co

Mindbosa

Mindbosa

app.mindbosa.com

Ultimate Ears

Ultimate Ears

ultimateears.com

Profit.co

Profit.co

app.profit.co

Mailpost.io

Mailpost.io

mailpost.io

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية