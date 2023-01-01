أداة ادخار مجانية، تجمع بين التقدم الشخصي والمالي من خلال السماح لك بمكافأة نفسك ماليًا في كل مرة تقوم فيها بتتبع هدف ما. مثال: توفير دولار واحد لكل ميل تقوم فيه بالجري/المشي/المشي لمسافات طويلة.

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