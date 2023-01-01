WebCatalog
Monarch

Monarch

app.monarchmoney.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Monarch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Monarch هي طريقة حديثة ومنعشة لإدارة الأموال وتتبع النفقات. يعد متتبع الشؤون المالية الخاص بنا أداة شاملة لمساعدتك على تحقيق أعلى مستوى من الرقابة المالية والوضوح بسهولة. قم بإدارة الأموال وتتبع النفقات باستخدام لوحة تحكم مخصصة، تم تعديلها للتركيز على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لك. تتبع النفقات والدخل والمدخرات الإجمالية ببساطة وسهولة. يمكن العثور على جميع الأصول والديون في قائمة واحدة موحدة مع مزامنة الحساب. بغض النظر عن عدد المؤسسات المالية التي لديك حسابات بها، فإن Monarch يتتبع إجمالي صافي ثروتك في عرض واحد مبسط. لا ينبغي أن يكون توفير المال معقدًا. أظهرت الأبحاث أنه عندما نتمكن من رؤية كيف تؤثر سلوكياتنا قصيرة المدى على أهدافنا طويلة المدى، فمن المرجح أن نتخذ قرارات أفضل. تتبع أهداف التمويل الشخصي وشاهد كيف يتراكم دخلك الشهري وسلوكيات الإنفاق والادخار بمرور الوقت للتأثير على مستقبلك المالي. قم بتحسين حياتك المالية باستخدام أداة مالية سهلة وبسيطة ومتكاملة.

الموقع الإلكتروني: monarchmoney.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Monarch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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