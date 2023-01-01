التطبيقات التي تجري معاملات مالية أو تساعد المستخدم في الأمور المالية التجارية أو الشخصية. على سبيل المثال: الإدارة المالية الشخصية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والاستثمار، وتذكير الفواتير، والميزانيات، وإدارة الديون، والضرائب، وتمويل الأعمال الصغيرة، والتأمين.

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