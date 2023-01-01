Mint.com هي خدمة إدارة مالية شخصية مجانية على شبكة الإنترنت للولايات المتحدة وكندا، أنشأها آرون باتزر. قدمت Mint في الأصل خدمة تجميع الحسابات من خلال صفقة مع Yodlee، ولكنها انتقلت منذ ذلك الحين إلى استخدام Intuit للاتصال بالحسابات. تتيح خدمة Mint الأساسية للمستخدمين تتبع أرصدة ومعاملات البنوك وبطاقات الائتمان والاستثمار والقروض من خلال واجهة مستخدم واحدة، بالإضافة إلى إنشاء الميزانيات وتحديد الأهداف المالية. في عام 2009، استحوذت شركة Intuit، صانعي Quicken وTurboTax، على Mint. اعتبارًا من عام 2010، تدعي Mint.com أنها تتواصل مع أكثر من 16000 مؤسسة مالية أمريكية وكندية، وتدعم أكثر من 17 مليون حساب مالي فردي. اعتبارًا من نوفمبر 2013، ادعى موقع Mint.com أن لديه أكثر من 10 ملايين مستخدم. في عام 2016، ادعى موقع Mint.com أن لديه أكثر من 20 مليون مستخدم.

الموقع الإلكتروني: intuit.com

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