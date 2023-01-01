SSI Web Trading

Saigon Securities Incorporation هي شركة مقرها فيتنام تقدم خدمات الاستثمار المالي. يتمثل نشاط الشركة في خدمات الأوراق المالية التي تشمل تداول الأوراق المالية، والوساطة في الأوراق المالية، وخدمة الاكتتاب، وحفظ الأوراق المالية بالإضافة إلى تحليل السوق وقطاع الأعمال. كما تقدم أيضًا خدمات إدارة الأصول بما في ذلك خدمة إدارة المحافظ وخدمة إدارة الصناديق الداخلية والخارجية والخدمات الاستشارية الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خدمات مصرفية استثمارية، مثل استشارات تمويل الشركات واستشارات زيادة رأس المال في أسواق رأس المال المحلية والأجنبية. الأنشطة الأخرى هي خدمات الخزانة التي تشمل أنشطة تداول استثمار رأس المال، ووساطة السندات، والاكتتاب وغيرها من خدمات استثمار رأس المال.

الموقع الإلكتروني: ssi.com.vn

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