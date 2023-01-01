WebCatalog
SSI Web Trading

SSI Web Trading

webtrading.ssi.com.vn

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Saigon Securities Incorporation هي شركة مقرها فيتنام تقدم خدمات الاستثمار المالي. يتمثل نشاط الشركة في خدمات الأوراق المالية التي تشمل تداول الأوراق المالية، والوساطة في الأوراق المالية، وخدمة الاكتتاب، وحفظ الأوراق المالية بالإضافة إلى تحليل السوق وقطاع الأعمال. كما تقدم أيضًا خدمات إدارة الأصول بما في ذلك خدمة إدارة المحافظ وخدمة إدارة الصناديق الداخلية والخارجية والخدمات الاستشارية الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خدمات مصرفية استثمارية، مثل استشارات تمويل الشركات واستشارات زيادة رأس المال في أسواق رأس المال المحلية والأجنبية. الأنشطة الأخرى هي خدمات الخزانة التي تشمل أنشطة تداول استثمار رأس المال، ووساطة السندات، والاكتتاب وغيرها من خدمات استثمار رأس المال.

الموقع الإلكتروني: ssi.com.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SSI Web Trading. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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