WebCatalog
TradeStation Web Trading

TradeStation Web Trading

webtrading.tradestation.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TradeStation Web Trading على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TradeStation Group, Inc. هي الشركة الأم لشركات وساطة الأوراق المالية والعقود الآجلة عبر الإنترنت وشركات تكنولوجيا التداول. يقع مقرها الرئيسي في بلانتيشن، فلوريدا، ولها مكاتب في نيويورك؛ شيكاغو؛ ريتشاردسون، تكساس؛ لندن؛ سيدني؛ وكوستاريكا.

الموقع الإلكتروني: tradestation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TradeStation Web Trading. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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