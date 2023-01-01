Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينز)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينيز). مكاتب في الولايات المتحدة (دنفر وسان فرانسيسكو ونيويورك)، بالإضافة إلى مكاتب في كندا وسنغافورة وهونج كونج وجنوب أفريقيا. تعتمد منتجات Xero على نموذج البرنامج كخدمة (SaaS) ويتم بيعها عن طريق الاشتراك، على أساس على نوع وعدد كيانات الشركة التي يديرها المشترك. وتستخدم منتجاتها في أكثر من 180 دولة.

الموقع الإلكتروني: xero.com

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