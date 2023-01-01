WebCatalog

Xero

Xero

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: xero.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xero على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينز)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينيز). مكاتب في الولايات المتحدة (دنفر وسان فرانسيسكو ونيويورك)، بالإضافة إلى مكاتب في كندا وسنغافورة وهونج كونج وجنوب أفريقيا. تعتمد منتجات Xero على نموذج البرنامج كخدمة (SaaS) ويتم بيعها عن طريق الاشتراك، على أساس على نوع وعدد كيانات الشركة التي يديرها المشترك. وتستخدم منتجاتها في أكثر من 180 دولة.

الموقع الإلكتروني: xero.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Christian Connection

Christian Connection

christianconnection.com

Fiji Airways

Fiji Airways

fijiairways.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Kayak

Kayak

kayak.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

eToro

eToro

etoro.com

JD Sports

JD Sports

jdsports.com

TradeStation Web Trading

TradeStation Web Trading

tradestation.com

Luxury Escapes

Luxury Escapes

luxuryescapes.com

Viu

Viu

viu.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية