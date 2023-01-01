WebCatalog

Workday

Workday

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: workday.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Workday على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.

الموقع الإلكتروني: workday.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Workday. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HR Neeti

HR Neeti

hrneeti.com

Spine

Spine

espine.in

Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning

adaptiveinsights.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Ravetree

Ravetree

ravetree.com

tamigo

tamigo

tamigo.com

Glowsis

Glowsis

glowsis.com

Bnody

Bnody

bnody.com

SuccessFactors

SuccessFactors

sap.com

Emburse Certify

Emburse Certify

certify.com

Gouti

Gouti

gouti.net

Kelloo

Kelloo

kelloo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية