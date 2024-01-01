QAD

QAD

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الموقع الإلكتروني: qad.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QAD على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

QAD هي شركة رائدة في مجال توفير حلول التصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. لتحقيق النجاح في عالم مضطرب، ومواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب، يجب على المصنعين وسلاسل التوريد الاستجابة بسرعة للتغيير وتحسين المرونة والكفاءة والمرونة بسلاسة من أجل خدمة عملاء فعالة. تقدم QAD تطبيقات تكيفية لتمكين هذه المؤسسات التكيفية. تأسست شركة QAD في سانتا باربرا، كاليفورنيا، ولديها عملاء في 84 دولة حول العالم. قامت آلاف الشركات بنشر حلول QAD المؤسسية بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والتجارة الرقمية (DC)، وإدارة علاقات الموردين (SRM)، وتخطيط سلسلة التوريد الرقمية (DSCP)، وتنفيذ التجارة العالمية والنقل (GTTE)، ونظام إدارة الجودة المؤسسية. (EQMS)، القوى العاملة المتصلة وذكاء العمليات.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: qad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QAD. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

NetSuite

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QuickBooks Self-Employed

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Sage Accounting

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weclapp

weclapp

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