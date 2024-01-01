QAD هي شركة رائدة في مجال توفير حلول التصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. لتحقيق النجاح في عالم مضطرب، ومواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب، يجب على المصنعين وسلاسل التوريد الاستجابة بسرعة للتغيير وتحسين المرونة والكفاءة والمرونة بسلاسة من أجل خدمة عملاء فعالة. تقدم QAD تطبيقات تكيفية لتمكين هذه المؤسسات التكيفية. تأسست شركة QAD في سانتا باربرا، كاليفورنيا، ولديها عملاء في 84 دولة حول العالم. قامت آلاف الشركات بنشر حلول QAD المؤسسية بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والتجارة الرقمية (DC)، وإدارة علاقات الموردين (SRM)، وتخطيط سلسلة التوريد الرقمية (DSCP)، وتنفيذ التجارة العالمية والنقل (GTTE)، ونظام إدارة الجودة المؤسسية. (EQMS)، القوى العاملة المتصلة وذكاء العمليات.

الموقع الإلكتروني: qad.com

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