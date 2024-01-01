ERPNext هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) تم تطويره بواسطة شركة برمجيات هندية Frappe Technologies Pvt. Ltd. وهي مبنية على نظام قاعدة بيانات MariaDB باستخدام Frappe، وهو إطار عمل من جانب الخادم يعتمد على Python. ERPNext هو برنامج ERP عام يستخدمه المصنعون والموزعون وشركات الخدمات. يتضمن وحدات مثل المحاسبة وإدارة علاقات العملاء والمبيعات والمشتريات والموقع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ونقاط البيع والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع والمخزون والخدمات. كما أن لديها وحدات خاصة بالمجال مثل المدارس والرعاية الصحية والزراعة والمنظمات غير الربحية. يعد ERPNext بديلاً لـ NetSuite وQAD، ويشبه في وظيفته Odoo (OpenERP سابقًا) وTryton وOpenbravo. تم إدراج ERPNext في قائمة ERP FrontRunners بواسطة Gartner باعتباره محدد السرعة.

الموقع الإلكتروني: erpnext.com

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