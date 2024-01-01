ERPNext

ERPNext

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الموقع الإلكتروني: erpnext.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ERPNext على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ERPNext هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) تم تطويره بواسطة شركة برمجيات هندية Frappe Technologies Pvt. Ltd. وهي مبنية على نظام قاعدة بيانات MariaDB باستخدام Frappe، وهو إطار عمل من جانب الخادم يعتمد على Python. ERPNext هو برنامج ERP عام يستخدمه المصنعون والموزعون وشركات الخدمات. يتضمن وحدات مثل المحاسبة وإدارة علاقات العملاء والمبيعات والمشتريات والموقع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ونقاط البيع والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع والمخزون والخدمات. كما أن لديها وحدات خاصة بالمجال مثل المدارس والرعاية الصحية والزراعة والمنظمات غير الربحية. يعد ERPNext بديلاً لـ NetSuite وQAD، ويشبه في وظيفته Odoo (OpenERP سابقًا) وTryton وOpenbravo. تم إدراج ERPNext في قائمة ERP FrontRunners بواسطة Gartner باعتباره محدد السرعة.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: erpnext.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ERPNext. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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