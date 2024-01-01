Unit4

Unit4

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الموقع الإلكتروني: unit4.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Unit4 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Unit4 هي شركة برمجيات تقوم بتصميم وتقديم برامج المؤسسات وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والخدمات المهنية ذات الصلة للأشخاص في مؤسسات الخدمات، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المهنية والتعليم والخدمات العامة والقطاعات غير الربحية. ولديها فروع ومكاتب في 23 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا. تشتهر الشركة بمجموعة تجربة الأشخاص الخاصة بها، بما في ذلك Unit4 ERP وUnit4 Financials وUnit4 FP&A وUnit4 Talent Management. في عام 2015، أعلنت Unit4 عن شراكة مع Microsoft لبناء تطبيقات أعمال ذاتية القيادة على سحابة Microsoft Azure. يتوفر برنامج Unit4 إما في الإعدادات السحابية أو المحلية، مع انتهاء الدعم المحلي في ديسمبر 2024. في عام 2020، أطلقت الشركة برنامج شركاء القنوات العالمية لمساعدة الشركاء في تنفيذ برنامج Unit4. تعمل حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الجيل التالي من Unit4 على تشغيل العديد من مؤسسات السوق المتوسطة في العالم، حيث تجمع بين إمكانيات الشؤون المالية والمشتريات وإدارة المشاريع والموارد البشرية والتخطيط والتحليل لمشاركة المعلومات في الوقت الفعلي وتقديم رؤى أكبر للمساعدة تصبح المنظمات أكثر فعالية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: unit4.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Unit4. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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