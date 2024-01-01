TECHO

TECHO

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الموقع الإلكتروني: techoerp.in

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Techo ERP هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات. يلبي هذا المنتج احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مثل التصنيع والبيع بالتجزئة والخدمات المهنية. يتميز المنتج بوحدات للمحاسبة وإدارة المخزون وإدارة الطلبات وإدارة علاقات العملاء. يوفر Techo ERP لوحات معلومات قائمة على الأدوار، وتقارير قابلة للتخصيص، وأتمتة سير العمل. يحتوي البرنامج على عمليات موافقة قابلة للتكوين ومسارات التدقيق. يتكامل Techo ERP مع تطبيقات الطرف الثالث الشائعة مثل أنظمة الرواتب ومنصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع عبر واجهات برمجة التطبيقات. يتطلب Techo ERP اتصالاً بالإنترنت ومتصفح ويب للوصول إلى النظام الأساسي القائم على السحابة. يوفر البائع دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة. - خدمات التنفيذ متاحة. يفي Techo ERP بمعايير الامتثال التنظيمية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: techoerp.in

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