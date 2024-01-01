iX ERP

iX ERP

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الموقع الإلكتروني: ixerp.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iX ERP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

iX ERP هو برنامج ERP متعدد المستخدمين مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عملياتها وتحسين كفاءتها وزيادة إيراداتها. إنها مجموعة شاملة من الوحدات التي تغطي جميع العمليات التجارية الأساسية، بدءًا من العمليات المالية والمحاسبة وحتى إدارة المخزون والتصنيع. يتم تقديم iX ERP كخدمة سحابية مُدارة بالكامل، بحيث يمكن للشركات البدء بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى القلق بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أو الصيانة.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: ixerp.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iX ERP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

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ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

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