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iX ERP هو برنامج ERP متعدد المستخدمين مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عملياتها وتحسين كفاءتها وزيادة إيراداتها. إنها مجموعة شاملة من الوحدات التي تغطي جميع العمليات التجارية الأساسية، بدءًا من العمليات المالية والمحاسبة وحتى إدارة المخزون والتصنيع. يتم تقديم iX ERP كخدمة سحابية مُدارة بالكامل، بحيث يمكن للشركات البدء بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى القلق بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أو الصيانة.

الموقع الإلكتروني: ixerp.net

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