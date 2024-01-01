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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 10X ERP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

10X ERP هو برنامج ERP حديث قائم على السحابة مصمم لشركات التوزيع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. توفر منصتها إدارة المخزون في الوقت الفعلي والتكامل السلس مع تطبيقات التجارة الإلكترونية والأعمال الشائعة، مما يوفر تجربة سهلة الاستخدام تساعد الشركات على النمو بشكل مربح وأسي.

الموقع الإلكتروني: 10xerp.com

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