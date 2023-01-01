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Firmao CRM

Firmao CRM

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الموقع الإلكتروني: firmao.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Firmao CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Firmao هو برنامج CRM عبر الإنترنت. إنه مصمم لشركات التصنيع والخدمات والمبيعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويتم تنفيذه في الشركات التي تتطلب الاتصال بالعملاء المتوقعين أو المقاولين المنتظمين. إن تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ Firmao سهل وسريع. يستغرق حوالي 1-2 أسابيع.

الموقع الإلكتروني: firmao.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Firmao CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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