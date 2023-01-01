Firmao CRM

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Firmao هو برنامج CRM عبر الإنترنت. إنه مصمم لشركات التصنيع والخدمات والمبيعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويتم تنفيذه في الشركات التي تتطلب الاتصال بالعملاء المتوقعين أو المقاولين المنتظمين. إن تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ Firmao سهل وسريع. يستغرق حوالي 1-2 أسابيع.

الموقع الإلكتروني: firmao.net

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