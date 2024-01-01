WebCatalog

Sellular

Sellular

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sellular.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sellular على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. استمتع بتجربة منصة سهلة التنفيذ، ولها شروط تعاقدية مرنة، وأسعار رائعة، وخدمة عملاء استثنائية.

الفئات:

Business
برامج تتبع البريد الإلكتروني
برنامج تتبع المكالمات الصادرة
برامج المشاركة في المبيعات

الموقع الإلكتروني: sellular.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sellular. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

JustCall

JustCall

justcall.io

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Bigin

Bigin

bigin.com

CallRail

CallRail

callrail.com

قد يعجبك أيضًا

Firmao CRM

Firmao CRM

firmao.net

Stigg

Stigg

stigg.io

Really Simple Systems

Really Simple Systems

reallysimplesystems.com

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

SalesNexus

SalesNexus

salesnexus.com

IKrut

IKrut

ikrut.com

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

inSign

inSign

getinsign.com

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Upsales

Upsales

upsales.com

Electric

Electric

electric.ai

Donorfy

Donorfy

donorfy.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.