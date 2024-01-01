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Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. استمتع بتجربة منصة سهلة التنفيذ، ولها شروط تعاقدية مرنة، وأسعار رائعة، وخدمة عملاء استثنائية.

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الموقع الإلكتروني: sellular.com

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