يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZaiConversations على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Zailab هو حل اتصالات متعدد القنوات ذكي قائم على السحابة مصمم لمراكز الاتصال الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويستخدم البرنامج الذكاء الاصطناعي لتوجيه المكالمات وتحديد أولوياتها بذكاء، مع توفير أدوات متكاملة لتقييم الجودة وإدارة القوى العاملة بالإضافة إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: zailab.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZaiConversations. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.