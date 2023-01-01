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الموقع الإلكتروني: netsuite.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

NetSuite Inc.‎ هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

الموقع الإلكتروني: netsuite.com

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