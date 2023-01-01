شركة HP هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومقرها في بالو ألتو، كاليفورنيا، وتقوم بتطوير أجهزة الكمبيوتر الشخصية والطابعات واللوازم ذات الصلة، بالإضافة إلى حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد. تم تأسيسها في 1 نوفمبر 2015، كخليفة قانوني لشركة Hewlett-Packard الأصلية بعد أن تم فصل أقسام المنتجات وخدمات الأعمال التابعة للشركة كشركة جديدة للتداول العام، Hewlett Packard Enterprise.

الموقع الإلكتروني: hp.com

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