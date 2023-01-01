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HP

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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شركة HP هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومقرها في بالو ألتو، كاليفورنيا، وتقوم بتطوير أجهزة الكمبيوتر الشخصية والطابعات واللوازم ذات الصلة، بالإضافة إلى حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد. تم تأسيسها في 1 نوفمبر 2015، كخليفة قانوني لشركة Hewlett-Packard الأصلية بعد أن تم فصل أقسام المنتجات وخدمات الأعمال التابعة للشركة كشركة جديدة للتداول العام، Hewlett Packard Enterprise.

الموقع الإلكتروني: hp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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