تحتوي Staples على أساسيات العمل والطابعات والحبر وأجهزة الكمبيوتر وأثاث المكاتب وخدمات الطباعة والمنتجات الترويجية والمزيد. أصبحت الحياة العملية بسيطة.

الموقع الإلكتروني: staples.com

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