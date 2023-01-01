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BJ's Wholesale Club

BJ's Wholesale Club

bjs.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BJ's Wholesale Club على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق نادي BJ's Wholesale للتلفزيون والإلكترونيات، وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، والمكاتب، والفناء، والحدائق والخارجية، والأثاث، والمنزل، والأجهزة، والرضع والأطفال، والرياضة واللياقة البدنية، والألعاب وألعاب الفيديو، والمجوهرات، والصحة والجمال، والبقالة، والأدوات المنزلية الحيوانات الأليفة، بطاقات الهدايا، التخليص.

الموقع الإلكتروني: bjs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BJ's Wholesale Club. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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