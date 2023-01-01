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Costco Canada

Costco Canada

costco.ca

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Costco Canada على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق Costco.ca للإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والأثاث والمعيشة في الهواء الطلق والأجهزة والمجوهرات والمزيد. استمتع بأسعار المستودعات المنخفضة على منتجات العلامات التجارية الشهيرة التي يتم تسليمها إلى باب منزلك.

الموقع الإلكتروني: costco.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Costco Canada. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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