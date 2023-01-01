WebCatalog
bidorbuy

bidorbuy

bidorbuy.co.za

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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التسوق عبر الإنترنت في bidorbuy | تسوق عبر الإنترنت لشراء الأثاث والأزياء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات والهواتف الذكية والأجهزة والمزيد في جنوب أفريقيا

الموقع الإلكتروني: bidorbuy.co.za

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