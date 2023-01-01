WebCatalog
RentoMojo

RentoMojo

rentomojo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RentoMojo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لقد ولت الأيام التي كان عليك فيها تأمين استثمارك في الأثاث أو الأجهزة أو الأجهزة الإلكترونية. ابدأ بالاستئجار وقل وداعًا لجميع المتاعب والانزعاج لأنه يمكنك الآن تأثيث منزلك أو مكتبك خلال 24-72 ساعة. كل ما يتطلبه الأمر هو بضع نقرات على هاتفك لتجهيز مكانك بالأثاث والأجهزة والإلكترونيات المفضلة لديك.

الموقع الإلكتروني: rentomojo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RentoMojo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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