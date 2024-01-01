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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Openmart على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Selling to local businesses? Let AI build your list. Find restaurant and retail leads based on ANY custom criteria. Say goodbye to days of list building and manual research.

الموقع الإلكتروني: openmart.ai

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