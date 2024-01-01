eBrevia

eBrevia

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الموقع الإلكتروني: ebrevia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eBrevia على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتحويل عملية مراجعة العقود باستخدام الذكاء الاصطناعي بجانبك. لقد وصلت الاستخبارات التعاونية. استخرج الأحكام الرئيسية ونقاط البيانات من آلاف المستندات في دقائق معدودة - وقل وداعًا للصعوبة وعدم الدقة في المراجعة اليدوية للعقود.

الموقع الإلكتروني: ebrevia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eBrevia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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