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Carousell

Carousell

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: carousell.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Carousell على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

عروض رائعة ومتنوعة على الإلكترونيات والأزياء والمنازل والشقق والسيارات المستعملة والأثاث والمزيد على كاروسيل.

الموقع الإلكتروني: carousell.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Carousell. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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