WebCatalog
Carousell Singapore

Carousell Singapore

carousell.sg

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Carousell Singapore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عروض رائعة ومتنوعة على الإلكترونيات والأزياء والسيارات المستعملة وخدمة تكييف الهواء والخدمات اليدوية والأثاث والمزيد على كاروسيل. عروض رائعة ومتنوعة على الإلكترونيات والأزياء والسيارات المستعملة وإصلاح أجهزة تكييف الهواء والخدمات اليدوية والأثاث والمزيد في Carousell Spin Auctions.

الموقع الإلكتروني: carousell.sg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Carousell Singapore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Carousell

Carousell

carousell.com

eBay Hong Kong

eBay Hong Kong

ebay.com.hk

Carousell Malaysia

Carousell Malaysia

carousell.com.my

Readmoo

Readmoo

readmoo.com

自由時報

自由時報

ltn.com.tw

阿里巴巴 1688

阿里巴巴 1688

1688.com

Carousell Philippines

Carousell Philippines

carousell.ph

Decathlon 台灣

Decathlon 台灣

decathlon.tw

蝦皮購物

蝦皮購物

shopee.tw

拼多多

拼多多

yangkeduo.com

京东

京东

jd.com

Dealmoon

Dealmoon

dealmoon.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية