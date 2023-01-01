WebCatalog
eBay Hong Kong

eBay Hong Kong

ebay.com.hk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eBay Hong Kong على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تفضل بزيارة موقع eBay، السوق العالمي عبر الإنترنت، للاستمتاع بشراء وبيع كل شيء بدءًا من الإلكترونيات والسيارات وملابس الموضة والمقتنيات والسلع الرياضية والكاميرات الرقمية ومنتجات الأطفال وحتى الكوبونات وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: ebay.com.hk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eBay Hong Kong. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Decathlon 台灣

Decathlon 台灣

decathlon.tw

Readmoo

Readmoo

readmoo.com

Carousell Singapore

Carousell Singapore

carousell.sg

PingPong 中国

PingPong 中国

pingpongx.com

旅法师营地

旅法师营地

iyingdi.com

度小视

度小视

quanmin.baidu.com

蝦皮購物

蝦皮購物

shopee.tw

YoudaoDict

YoudaoDict

cidian.youdao.com

快手

快手

kuaishou.com

Teambition

Teambition

teambition.com

大麦

大麦

damai.cn

联合日报

联合日报

udn.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية