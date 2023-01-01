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YoudaoDict

YoudaoDict

cidian.youdao.com

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NetEase Youdao هي شركة التعلم الذكي الرائدة في الصين، وهي ملتزمة بتوفير منتجات وخدمات تعليمية موجهة للمستخدم بنسبة 100%. تأسست شركة Youdao في عام 2006، وقد أنشأت سلسلة من منتجات أدوات التعلم الشفهية الشائعة بين المستخدمين، مثل: NetEase Youdao Dictionary، وYoudao Premium Courses، وYoudao Translator، وYoudao Cloud Notes، وما إلى ذلك. في عام 2014، أعلنت NetEase Youdao عن دخولها رسميًا في صناعة التعليم عبر الإنترنت. في أبريل 2018، أكملت NetEase Youdao أول تمويل استراتيجي لها، بتقييم ما بعد الاستثمار بقيمة 1.12 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من شركات اليونيكورن. في أكتوبر 2019، تم إدراج NetEase Youdao بنجاح في بورصة نيويورك برمز السهم "DAO"، لتصبح أول شركة مدرجة بشكل مستقل ضمن مجموعة NetEase.

الموقع الإلكتروني: cidian.youdao.com

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