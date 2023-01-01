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亚马逊中国

亚马逊中国

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الموقع الإلكتروني: amazon.cn

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أمازون الصين (بالإنجليزية: Amazon China) هو الموقع الإلكتروني الإقليمي لشركة أمازون في بر الصين الرئيسي، تم تأسيسه في أغسطس 2004 ويقع مقره الرئيسي في بكين. وفي عام 2019، أعلنت أمازون أنها ستنسحب من سوق التجارة الإلكترونية المحلي في الصين القارية وتحتفظ ببعض أعمالها.

الموقع الإلكتروني: amazon.cn

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