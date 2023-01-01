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网易云音乐

网易云音乐

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

NetEase Cloud Music هو منتج موسيقي يركز على الاكتشاف والمشاركة، ويعتمد على الموسيقيين المحترفين ومنسقي الأغاني وتوصيات الأصدقاء والوظائف الاجتماعية لخلق حياة موسيقية جديدة للمستخدمين.

الموقع الإلكتروني: 163.com

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