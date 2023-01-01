WebCatalog
拼多多

拼多多

yangkeduo.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 拼多多 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Pinduoduo، رائد التجارة الإلكترونية الجديدة، هو تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول السائد في الصين. من خلال بدء الطلب مع الأصدقاء والعائلة والجيران وما إلى ذلك، يتعرف Pinduoduo على المستهلكين من خلال الطلب ويستخدم خوارزميات الآلة لتقديم توصيات ومطابقات دقيقة، مما يسمح للمستخدمين بشراء أشياء أفضل بأسعار أقل وتجربة المزيد.

الموقع الإلكتروني: yangkeduo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 拼多多. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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