Pinduoduo، رائد التجارة الإلكترونية الجديدة، هو تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول السائد في الصين. من خلال بدء الطلب مع الأصدقاء والعائلة والجيران وما إلى ذلك، يتعرف Pinduoduo على المستهلكين من خلال الطلب ويستخدم خوارزميات الآلة لتقديم توصيات ومطابقات دقيقة، مما يسمح للمستخدمين بشراء أشياء أفضل بأسعار أقل وتجربة المزيد.

الموقع الإلكتروني: yangkeduo.com

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